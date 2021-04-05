Murat Muratoğlu: 128 milyar dolar, yandaşa kıyak çekilip daha ucuza mı verildi?

Aslında kayıp falan değil bahsi geçen 128 milyar dolar… Cayır cayır satmışlar… Mart 2019’da başlamışlar… Kapalı kapılar arkasında, bitirinceye kadar…

Öyle bir para kaybedilmiş ki… Bitirince de artık duramamışlar… Borçlanmışlar… Rezervleri eksiye sokmuşlar. Şimdi hesabını veremiyorlar. Unutturmak için her şeyi yapıyorlar.

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Peki, nasıl yapıldı? Merkez Bankası parayı kamu bankalarına geçirdi. Onlar istediklerine kafaya göre verdi. Acaba hepsi piyasa fiyatından mı satıldı? Yandaşa kıyak çekilip daha ucuza mı verildi?

Düşünsenize, piyasada dolar 7.5 liradan geçiyor. Bu arkadaş bizim partinin destekçisi, 6.85’den istediği kadar alsın dövizi… Ne malum böyle denilmediği?

Murat Muratoğlu’nun yazısı