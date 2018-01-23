Murat Kelkitlioğlu: Bugün bu harekata karşı çıkanlar yarın sokağa çıkıp, milletin yüzüne bakamaz!

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Ama maalesef böylesi bir tabloda, ana muhalefetin konumlandığı yer içler acısı! Kılıçdaroğlu’nun ilk gün, “Maliyeti yüksek olur”, “Önce seni karşılayan kefenlileri gönder Afrin’e”gibi çıkışları, sonradan “Kahraman ordumuzun yanındayız” açıklamalarıyla düzeltilebilecek bir ‘gaf’ değildir.

Zira bu gaf değil, zihniyet meselesidir!

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15 Temmuz darbe girişimini bile ‘tiyatro’, ardından başlatılan mücadeleyi ‘asıl darbe’ olarak tanımlayan birinin, o ruhla yapılan bir harekata başka bir gözle bakmasını beklemek de saflık olur zaten…

Bir çift sözüm de terörle mücadeleyi ‘savaş’ diye tanımlayıp, harekata karşı çıkanlara… Ne istiyorsunuz; sınırımızda onlarca Kandil kurulmasını mı? Bugün olmasa da on yıl sonra daha büyük acılar yaşamamızı mı?

Bugün bu harekata karşı çıkanlar yarın sokağa çıkıp, milletin yüzüne bakamaz!

Murat Kelkitlioğlu’nun yazısı