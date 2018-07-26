Murat İde: Yakınında biri olarak Akşener’in sadece siyasi saiklerle karar almadığını görüyorum

Yakınında biri olarak, ben Genel Başkan’ın “Sadece siyasi saiklerle” karar almadığını görüyorum..

Duygusal yanının kuvvetli olduğunu da bilen biri olarak, kararının duygusal yükünün de farkındayım..

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Elbette tamamı bu değil ama bu duygularda bir “Anne” de var, bir “Abla” da var..

O yüzden iş, kadınlarımıza düşüyor.. Şifreleri onlar çözecek, yolumuzu onlar aydınlatacak..

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Tıpkı 10 aydır olduğu gibi..

Genel Başkan dün sosyal medyadan bir kez daha ilan etti;

-Kurultay’da aday olmayacağım.. Kararım kesindir..

Meral Hanım böyle diyorsa, böyledir..

Ancak, siyasette seyir defterini, insanlar kadar kimi zaman şartların ve “taşındığından emin olunan” sorumluluğun da yazdığı bir gerçek..

Bu, kararın değişeceği anlamına gelmiyor.. “Kesin” diyorsa o kararı değişmez, biliyorum..

Ama bildiğim bir başka gerçek de şu;

-Bu şarkı burda bitmez..

Çünkü notasının da, güftesinin de adresi belli..

Murat İde’nin yazısı