Murat İde: Türkiye’nin asıl beka sorunu Ak Parti iktidarıdır

Bu satırların yazarı, daha önce de defalarca yazdığı ve söylediğini tekrarlıyor ve diyor ki;

-Türkiye’nin asıl beka sorunu Ak Parti iktidarıdır..

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Bu öyle boş bir iddia değildir.. Bugün kendi ağızlarıyla “Beka Meselesi” gördükleri tüm konuları yazın bir kağıda, ardından da “Kim sebep oldu?” diye sorun aynı kağıda, yanıt sizi bu gerçeğe götürecek..

Türkiye’nin beka sorunu hep vardı, hep olacak.. Çok sevdiğim bir söz durumu özetliyor aslında;

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-Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz..

Bu gerçek bile başlı başına beka sorununun gerekçesi..

Ama bugün her mevzuyu, hatta yerel seçimleri bile ‘Beka sorunu’ diye tarifleyenlere kulak asmayınız efendim..

Türkiye’nin bir beka sorunu vardır evet.. Ama iktidarın tariflediği cinsten değil..

Bu laf kalabalığı asıl meseleyi perdelemek için..

Çünkü bugünün beka sorunu, domatesin bekasıdır, patlıcanın bekasıdır, biberin bekasıdır, etin bekasıdır, yağın bekasıdır, benzinin-mazotun-gübrenin bekasıdır, şekerin, suyun, doğalgaz faturalarının bekasıdır..

Murat İde’nin yazısı