Murat İde: Tedavi olan için verilen parada gözü yok kimsenin

Şehir Hastaneleriyle ilgili rapor, milyarların nasıl savrulduğunu gözler önüne serince, dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan;

-Halkımıza hizmet için zarar ediyorsak, varsın edelim..

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Allah aşkına, popülizm ve slogan daha ne kadar işe yarayacak ki.. Kimse “Halkımıza hizmet etmeyin.. Ya da ortada bir hizmet varsa kar peşine düşün” demiyor ki.. Niye hastane yapıyorsunuz, niye sağlık hizmeti veriyorsunuz demiyor ki.. Aklı başında herkesin sorusu belli;

-Yatanı anladık.. Tedavi olanı anladık.. Ama yatmayan için, tedavi olmayan için niye para ödüyorsunuz bu adamlara?

Tedavi olan için verilen parada gözü yok kimsenin.. Hasta garantisi verip, tedavi olmayan için de ödediğiniz paradan bahsediyor aklı başında insanlar..

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Murat İde’nin yazısı