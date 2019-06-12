Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat İde: Tarih böyle bir riya, böyle bir utanmazlık, böyle bir hadsizlik yazmadı

İstanbul adayı “kürdistan” der, “pe ke ke” der, “rojbaş” der..

Dışişleri Bakanı kürdistan şehitleri (!) için saygı duruşunda bulunur..

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Ortakları, zevahiri kurtarmak için “öyle bir yer yok” der geçer..

Bütün bunlar olurken de, yüz hiç kızarmaz ve Millet İttifakı ve ona oy verenler, pkk’lı olur, terörist olur..

Her devirde bir yaftaları vardı..

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Önceki gün kafayı kaldırana ‘Ergenekoncu’ derlerdi..

Sonra iki kelam etmeye kalkana ‘Balyozcu-darbeci’ dediler..

Yıllarca koyun koyuna yattıkları fetö, ülkeye çok kazık attı da, kendilerine kazık atınca, ağzını açanı ‘fetöcü’ ilan ettiler..

Şimdi de, pkk’yle görüşürken, kürdistan-mürdistan derken, terörist için, sözüm ona şehit ayağına saygı duruşunda bulunurken, ‘yanlış yapıyorsun’ diyen herkese ‘pkk’lı ya da terörist’ demeye utanmaz bu kafa..

Tarih böyle bir riya, böyle bir utanmazlık, böyle bir hadsizlik yazmadı.. Yazması da mümkün değil..

Murat İde’nin yazısı

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