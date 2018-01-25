Murat İde: Sarayı ‘Gazi’ ilan eden zihniyet, kendine gazilik de ister padişahlık da

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

AKP milletvekilinin önerisini ciddiye almayayım ama gördüğünüz gibi en üst perdeden müşterisi hazır.. 15 Temmuz kalkışmasında tek bir fiske yemeyen (ki şükürler olsun yemedi) Sarayı ‘Gazi’ ilan eden zihniyet, kendine gazilik de ister padişahlık da..

Ve zaten hakkıdır.. Baksanıza mahdumu Bilal bey harekat merkezinde, sanırsın 3. cihan harbini idare ediyor.. Gazilik ne ki, ‘Sultanlık’ havası almış başını gidiyor..

Reklam

Meclis’te, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a da soruldu ‘Erdoğan’a Gazilik’ önerisi.. “Bu unvanı sıradanlaştıracak bir öneridir.. Olur mu böyle bir ciddiyetsizlik” demesini beklerken, “Meclise gelsin değerlendiririz” dedi..

Değerlendirip ne diyecek meraktayım..

-Devleti kuran Mustafa Kemal’le, o devleti ‘ceberrut’ ilan eden siyasetçi arasında nasıl bir ortaklık kuracak?

-Cumhuriyetin banisi, İstiklal Harbi Gazisi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi ‘tırnağıyla’ eşleştirecek mevzuyu?

Murat İde’nin yazısı