Murat İde: Küstah yaptırım krizi iktidar için ekonomik sarsıntıya kılıf oldu

Bakıyorum, yine aylardır ekonomideki alarmı duyan ve duyuranlar bile ABD’nin yaptırımlarıyla sarsıntı yaşıyor muşuz havasında..

Yani siz, uçan ekonomimizi, ABD’de hiçbir mal varlığı olmayan iki bakanımıza uygulanan küstah yaptırımın vurduğuna mı inanıyorsunuz?

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Uçan ve çok uçtuğu için de ‘DAMADA BAĞLANAN’ ekonomimiz, hiçbir yaptırımı olamayacak uyduruk bir yaptırım kararıyla savrulacak haldeyse, niye bize sağlam diye yutturdunuz?

Cari açık büyürken..

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Esnaf kan ağlarken..

Ortalık çek-senet mezarlığına dönerken..

Türkiye’nin en büyük şirketleri borçlarına yeniden yapılandırma için bankalarla masaya otururken..

Ülkenin bakkalı, manavı, marangozu iş yok diye sızlanırken, Rahip Brunson mu vardı abilerim ablalarım?

O yüzden, Rahip Brunson ile gelen küstah yaptırım krizi, görünen o ki iktidar için ekonomik sarsıntıya kılıf oldu..

Bak, “Beceremedin” yerine “ABD yaptı, millî seferberlik lazım, safları sıklaştırın” sloganları atılıyor..

Murat İde’nin yazısı