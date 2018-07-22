Murat İde: Kim neden şaşırıyor ki, o kızın Atatürk’e Anıtkabir’de hakaret etmesine

Bakıyorum her yerde aynı şaşkınlık;

-Bu kız bir de Anıtkabir’de söylemiş bunları..

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Eeeee.. Yani nasıl olurmuş, hem de Anıtkabir’deymiş miş..

Anıtkabir kimin koruması altında?

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin..

Peki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı, Atatürk’e hakaret eden bir başka meczup yazarı hastanede ziyaret etmedi mi? Etti..

Onu, değerlerini, manevi şahsiyetini korumakla mükellef bir askerin, O’na ve değerlerine hakaret eden bir meczubu ziyaret ettiği ülkede, kimin neyi, nasıl korumasını bekliyorsunuz?

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Mustafa Kemal Atatürk’e “Firavun” göndermesi yapan yazarı ziyarete giden de aynı komutan değil mi?

Bu şartlar altında kim neden şaşırıyor ki, o kızın Atatürk’e Anıtkabir’de hakaret etmesine?

Murat İde’nin yazısı