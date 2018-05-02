Murat İde: İktidar partisi kadrolarının demokratik hakları da askıdadır

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Abdullah Gül olayı geçti gitti.. Bu garip der ki, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içindekiler düşünmeli.. Hem de kara kara.. Buradan da anlıyoruz ki, en küçük bir itirazlarında, kafayı kaldırmaya kalktıklarında kapılarını asker çalabilir..

Bize ‘İleri Demokrasi’ diye yutturmaya çalıştıkları şey bu.. Ben zaten söyleyeceğimi söylüyorum.. Kapıma askerimizi de gönderse, polisimizi de gönderse söylemeye devam edeceğim..

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Asker adaylığına karşı çıktığı için ‘Adayımız kardeşim Abdullah Gül’dür’ denilen günlerden, Abdullah Gül’ün adaylığına asker marifetiyle engel olunduğu iddia edilen günlere geldik..

An itibarıyla iktidar partisi kadrolarının demokratik hakları da askıdadır artık..

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Alın, yıllardır alkışladığınız ‘Demokrasi Tiyatrosunu’ tepe tepe kullanın.. Asker bedava, tehdit bedava, baskı bedava..

Murat İde’nin yazısı