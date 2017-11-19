Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Murat İde: ‘Hırsız kim’ sorusu cevap bulursa susmamızı mı isteyeceksiniz?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Kimin haddine, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın parmak sallayarak tehdit etmek..

Ancak, ABD’lilerin kafa sallayarak onay vermelerine güvenip girdiğiniz para ve altın ve petrol işleri bugün başa belaysa, sorumluluk sizin..

Reklam

Yeri geldi mi “Devlet yönetiyoruz devlet” demeyi bilenler, devlet yönetmenin gereklerini de bilmek zorunda..

**

Sahi, bu ABD’deki davada “Hırsız kim?” sorusu cevap bulursa, yine beka deyip, susmamızı mı isteyeceksiniz? Pes.. Vallahi de billahi de pes..

Ve bir bana söyler mi Allah aşkına; O davaya kızıp, Amerikalı savcılar hakkında soruşturma açmak nedir ya.. Mütekabiliyet diplomaside olur, hukukta değil..

Murat İde’nin yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...