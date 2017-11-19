Murat İde: ‘Hırsız kim’ sorusu cevap bulursa susmamızı mı isteyeceksiniz?

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Kimin haddine, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın parmak sallayarak tehdit etmek..

Ancak, ABD’lilerin kafa sallayarak onay vermelerine güvenip girdiğiniz para ve altın ve petrol işleri bugün başa belaysa, sorumluluk sizin..

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Yeri geldi mi “Devlet yönetiyoruz devlet” demeyi bilenler, devlet yönetmenin gereklerini de bilmek zorunda..

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Sahi, bu ABD’deki davada “Hırsız kim?” sorusu cevap bulursa, yine beka deyip, susmamızı mı isteyeceksiniz? Pes.. Vallahi de billahi de pes..

Ve bir bana söyler mi Allah aşkına; O davaya kızıp, Amerikalı savcılar hakkında soruşturma açmak nedir ya.. Mütekabiliyet diplomaside olur, hukukta değil..

Murat İde’nin yazısı