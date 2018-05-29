Murat İde: Cumhurbaşkanının altında Alman Maybach S600 var ama ‘yerli otomobilimiz yollarda..’

2011’de “Yerli uçağı göklerde” olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın altında Fransız Airbus A-330 var ama “Yerli uçağımız göklerde..”

Cumhurbaşkanı’nın altında Alman Maybach S600 otomobil var ama “Yerli otomobilimiz yollarda..”

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E saati de İtalyan anne, İsviçreli babanın oğlu Franck Müller’in olunca, demek zaman terse dönüyor..

O saatten bakınca, Ak Parti, 2011’de gökyüzüne saldığı “Yerli uçağı”, 2018’de de üretmeyi vadediyor..

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Zaman tersine işleyince, ne güzel İstanbul !

Bi düşünün derim;

-Sözde ürettiğini (!) bile tüketen bir iktidar, ülkeyi nasıl tüketir?

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Bu arada haksızlık etmeyeyim, Erdoğan’ın Türkiye’ye bembeyaz gelen uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM)’da boyandı.. Boya da yabancı ama hiç olmazsa boyayan “YERLİ” yani..

Murat İde’nin yazısı