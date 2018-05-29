Murat İde: Cumhurbaşkanının altında Alman Maybach S600 var ama ‘yerli otomobilimiz yollarda..’

2011’de “Yerli uçağı göklerde” olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın altında Fransız Airbus A-330 var ama “Yerli uçağımız göklerde..”
Cumhurbaşkanı’nın altında Alman Maybach S600 otomobil var ama “Yerli otomobilimiz yollarda..”
E saati de İtalyan anne, İsviçreli babanın oğlu Franck Müller’in olunca, demek zaman terse dönüyor..
O saatten bakınca, Ak Parti, 2011’de gökyüzüne saldığı “Yerli uçağı”, 2018’de de üretmeyi vadediyor..
Zaman tersine işleyince, ne güzel İstanbul !
Bi düşünün derim;
-Sözde ürettiğini (!) bile tüketen bir iktidar, ülkeyi nasıl tüketir?
**
Bu arada haksızlık etmeyeyim, Erdoğan’ın Türkiye’ye bembeyaz gelen uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM)’da boyandı.. Boya da yabancı ama hiç olmazsa boyayan “YERLİ” yani..