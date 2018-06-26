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Yaramazlara biraz batar!

Murat İde: Bu değirmene en fazla suyu CHP ve adayı İnce taşıdı

Ömrünün 3’te biri, meslek hayatının yüzde 55’inde, yönetim anlayışı ve siyasi manevralarıyla mücadele ettiğim Tayyip Erdoğan’a hakkını teslim etmek var..

Bunu ben söylüyorum..

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Bir taşla 5 kuş vurabilen bir siyasi manevra bu.. Daha önce ima ettiğim için sayısız hakarete uğradığım bir gerçek var; Erdoğan, haklı ya da haksız nedenlerle, ‘CHP ve adayına asla oy vermem’ diyen ve Ak Parti iktidarından da huzursuz olan milliyetçi-muhafazakar seçmeni hedef aldı.. Ak Parti’de kalmaları şart değildi.. Bizzat kendi elindeki medya ile “İnce alabilir” havası yaratarak, o seçmeni, “CHP mi, Cumhur ittifakı mı?” ikilemine sokmayı başardı.. Oysa gerçek soru “Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?”ydı.. Bildiğin, soruyu değiştirdi..

Ve sonuç itibarıyla o seçmeni, ‘Yeni statükonun’, yani iktidar ortağı olan milliyetçi-muhafazakar iddiadaki iki partiden MHP’de topladı.. Sabit seçmeninin önemli bir bölümünü kaybetmişken, MHP’nin aldığı oy bu yüzden şaşırttı herkesi.. Oysa şaşıracak bir şey yok.. O seçmenin, Millet İttifakı içinde yer alan milliyetçi-muhafazakar siyaseti de “CHP” gibi görmesini sağladı.. Ve bu değirmene en fazla suyu da onlara ‘Öcü’ gibi gösterilen CHP ve adayı İnce taşıdı..

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Murat İde’nin yazısı 

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