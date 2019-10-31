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Yaramazlara biraz batar!

Murat İde: Belediyeler öyle güzel kutladı ki Cumhuriyeti, 17 yıldır olmayanlar oldu

Belediyeler öyle güzel kutladı ki Cumhuriyeti.

17 yıldır olmayanlar oldu..

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Ülkenin şehirleri bu kadar güzel kutlayınca, sarayda da birileri kafa yorup, güzel bir iş çıkarmış..

Sınır boylarına, denizdeki firkateyne canlı bağlantı işleri güzeldi.

Şehirler o kadar güzel kutladı ki..

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Ankara, İstanbul, 25 yıl aradan sonra o kadar güzel kutladı ki, saray da kayıtsız kalamadı..

Aslında ne gereksiz bir çeyrek asırdı..

Ortak değerimiz Cumhuriyet’in yaş günlerinde bile ayrıştırmayı başardılar.

Kentler kutlayınca, merkez de kutladı.

Türkiye’nin normalleşmesi dediğimiz şey tam da bu işte..

Murat İde’nin yazısı

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