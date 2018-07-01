Murat İde: Ak Parti kendi iktidarını, muhalefet de kendi küçük iktidarlarını koruyor

İşin en can alıcı yanı da ne biliyor musunuz? Türkiye’deki müesses nizam, belki de tarihinde ilk kez iktidarıyla muhalefetiyle işbirliği içinde..

Dışarısı için söyleneni içerisi için de söyleyebilirim;

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-Bakmayın siz birbirlerine atarlandıklarına.. Ak Parti kendi iktidarını, muhalefet de kendi küçük iktidarlarını koruyorlar..

Böyle olmasaydı MHP bugün Ak Parti’yi ayakta tutan olmazdı..

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Böyle olmasaydı CHP, Muharrem İnce’ye şarkı yaptırırken gösterdiği beceriyi, seçim sandıklarından veri akışı sağlayacak kontrol sistemi için de gösterirdi..

Böyle olmasaydı, CHP’ye düzenin partisi diyen HDP, son seçimde CHP adayına göz kırparak, seçmeni el altından ince ince işlemezdi..

Ve bütün bunlar olmasa, AK Parti müesses nizamını ayakta tutamaz, ‘İnce kazanıyor, aman diyim’ argümanıyla, muhafazakar seçmeni kendinde değilse de, cumhur ittifakı içinde tutamazdı..

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İşin özü, müesses nizamın sahibi de bekçisi de Ak Parti..

Ve her müesses nizam, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte örüyor ağlarını..

Ve müesses nizamın muktedirleri ne yapıyor biliyor musunuz, tüm planları, hesapları bir ‘Üçüncü Yol’ olarak ortaya çıkan partilere göre yapıyorlar..

Onun önünü kesebilmek üzerine, kimi zaman sağ gösterip sol, kimi zaman da sol gösterip sağ vuruyorlar..

Sonuçta hem iktidarlarını, hem de iktidarları için asla tehdit olamayacak muhalefet düzenini muhafaza ediyorlar..

Murat İde’nin yazısı