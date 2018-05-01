Murat İde: 29 yıldır seçim takip eden bir gazeteci olarak ilk kez bu boyutta seferberlik görüyorum

“Bu seçimde hile yapacaklar” cümlesinin, umutsuzluk yaratabilmek ve öğrenilmiş çaresizliğe dönüştürmek için çırpınan fısıltı gazetesine itibar etmeyin derim..

Bunu, doğru ve dürüst insanlar hiç bir suretle ağzına almamalı.. Çünkü kulaktan kulağa büyür bu tür söylentiler..

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Millet bu seçimin önemini biliyor.. Herkes bir ucundan tutmak için el uzatıyor.. Partiler de bu konuda seferber olmuş durumda..

Ve ben 29 yıldır seçim takip eden bir gazeteci olarak, ilk kez bu boyutta bir seferberlik görüyorum..

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Elbette yine hile sokmaya kalkışanlar olacak, elbette film fırıldak kovalayanlar olacak..

Ama emin olun, 24 Haziran’da ve ikinci tur olursa 8 Temmuz’da, sandıklar güvende olacak..

Unutmadan; Hayata emek koyan, üreten insanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun..

Siz de unutmayın; İki gün sonra da 3 Mayıs..

Murat İde’nin yazısı