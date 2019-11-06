Murat Dağı’ndaki maden projesine karşı bilirkişi raporu: Siyanür zehirlenmesi kitlesel ölüme yol açabilir

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı’nda özel bir şirket tarafından altın ve gümüş madeni kurulması projesine olumsuz görüş bildiren bilirkişi raporunda, siyanür sızıntısı dutumunda kitlesel ölüm riskinin olabileceği belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Anadolu Export adlı şirketin Murat Dağı’nda 780 hektarı yoğun orman 1100 hektarlık bir alanda siyanürlü altın madeni işletmeciliği yapması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

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Kullanılacak siyanürün Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın yanısıra Gediz ve Banaz çaylarıyla Ankara’nın da aralarında bulunduğu yedi kenti etkileyeceği öne sürülmüş, olumlu Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali için aralarında AKP’li Gediz belediye başkanlığının da bulunduğu 60 başvuru yapılmıştı.

‘İşletme sahası fay hattına çok yakın’

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre bölgenin bir deprem bölgesi olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, depremde havuzların yıkılması ya da liç sahasının zarar görmesi durumunda yüksek metal içerikli akışkanların yüzey suyuyla ovadaki Gümele Göleti, Murat Çayı ve Gediz Nehri’ne ulaşma riski olduğu dile getirildi.

Raporda deprem sonrasında yaşanabilecek olası tehlikelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu alanın 1’inci Derece Deprem Bölgesi olması, 100 kilometrelik Simav fay hattının çok yakından geçmesi; beş-altı şiddetinde 36 adet, altı-yedi şiddetinde iki adet, yediden büyük şiddette bir adet büyük depremin varlığını, Emet–Gediz fay hattını, Emet Simav fay hattının diri fay hattı olduğunu, dava konusu ÇED raporunun sahalarının diri fay hattına çok yakınlığı, depremlerin yıkıcı etkileri ve büyük can kayıplarına sebebiyet verdiği bilirkişi kurulunca açıkça ortaya konmuştur.”

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‘200 bine yakın ağaç kesilecek’

Proje kapsamında bölgede belirtlenden çok daha fazla ağaç kesileceğine de dikkat çekildi. Bilirkişi raporunda, ÇED raporuna göre kesilecek 2 bin 100 ağaçla 1689 metrekareye bir ağaç düşeceği hesaplanırken, uydu görüntüleri ve keşif sırasındaki gözlemlerle kesilecek ağaç sayısının aslında 190 bini bulacağı öne sürüldü.

‘İnsan ve hayvanlar zehirlenebilir’

Murat Dağı’ndaki turizm bölgesinin işletme sahalarına yakınlığına da vurgu yapılan raporda, siyanür tehlikesine ilişkin şu belirlemeler yer aldı: “Siyanürün barajın çökmesi, yıkılması, taşması durumlarında içme ve kullanma sularına karışması sonucu yaşanabilecek akut zehirlenmeler insan ve hayvanları etkileyebilir. Sızan siyanürün miktarına göre geniş çaplı kitlesel ölümler yaşanabilir.”