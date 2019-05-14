Murat Çelik: Şiddet olaylarına ‘ama’sız, ‘fakat’sız tepki şart

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı. Türkiyem TV’deki programının ardından, evinin önüne kadar takip eden bir grup tarafından, sopalarla dövüldü Demirağ. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce! İşte o kişi ya da kişilerin kimlikleri belirlenemedikçe, benzer olayların da sonu gelmiyor. Siyasetçiye linç girişimi… Gazeteciye saldırı… Bu tür olaylara “ama”sız, “fakat”sız ve tabii ‘taraf’sız tepki göstermediğimiz sürece… Şiddete ‘hep beraber’ karşı çıkmadığımız müddetçe…

Ve tabii şiddet eylemlerinin failleri, başkaları için de caydırıcı olacak şekilde cezalandırırlmadıkça yeni vukuatların önüne geçmek mümkün olmuyor. Yeri gelmişken…

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Üç haftadan fazla geçti üzerinden… 21 Nisan 2019 Pazar günü, Çubuk-Akkuzulu’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelen linç girişimiyle ilgili soruşturma acaba ne aşamada?

Murat Çelik’in yazısı