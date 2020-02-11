Murat Çelik: Kadir Şeker davasında kararı yargı verecek ama en önemlisi Ayşe D.’nin tavrı

Olayı biliyorsunuz… Konya’da bir parkta; bir erkek, bir kadını hırpalıyor, darp ediyor. Oradan geçen 20 yaşındaki öğrenci Kadir Şeker, tacizciye müdahale ediyor. 32 yaşındaki saldırgan küfür ederek “Sen ne karışıyorsun” diyor ve Şeker’e yöneliyor. Tartışma kavgaya dönüşüyor.

Kavga sonucu, kadını döven -ve 19 suç kaydı bulunan- Özgür Duran, Kadir Şeker’in elindeki bıçağın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybediyor…

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35 yaşındaki Ayşe D.’nin “Olay günü Özgür Duran’ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin (Kadir Şeker) kendisini kurtarmaya çalıştığı”nı söyledi. Dediğim gibi… Kararı yargı verecek ama en önemlisi erkek şiddetine hedef olan Ayşe D.’nin tavrı.

Şiddet mağduru kadın “O genç benim hayatımı kurtardı. Benzer durumlarda insanlar çekinmesin, kafasını çevirip gitmesin, gelip müdahale etsin. Böylece kadına şiddet uygulayan erkekler bugüne kadar olduğu gibi pervasız davranamaz” diyecek mi? Eğer böyle olursa, Konya’daki olay ‘kadın cinayetleri’ konusunda bir milat, Kadir Şeker de bu gündemin sembol ismi olur.

Murat Çelik’in yazısı