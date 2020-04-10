Murat Çelik: Hastalık tehdidi kalksa bile, sürecin sosyal ve ekonomik sonuçları, milyonlarca insanı etkilemeye devam edecek

Belirsizlikten kaynaklı mutlak bir çaresizlik hissi içinde devam eden bir ‘yeni hayat’ımız var artık. “Geçmişteki ‘normal’lerimiz mi ‘anormal’miş acaba” diyecek seviyede bir sorgulama içindeyiz. Kafalarımızda deli sorular…

İşte o soruları, işin uzmanına sordum. Klinik Psikolog, Doç. Dr. Banu Yılmaz’a…

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– Zamanla tepkilerimiz de değişiyor. Kendimizde, çevremizde gözlemlediğimiz reaksiyonların hangisi doğal, hangisi değil bize bir anlatır mısınız? – Şöyle başlayalım… Pandemi bir küresel afettir.

– Artık biliyoruz ki, Covid-19 pandemisi uzun sürecek. Bu durumda bahsettiğiniz psikososyal etkileri de mi öyle olacak?

– Doğru… Hastalık tehdidi ortadan kalksa bile, bu sürecin uzun sürecek sosyal ve ekonomik sonuçları, milyonlarca insanı etkilemeye devam edecek ve bu etki, tıpkı salgın sürecinde olduğu gibi, her bir sosyal sınıf için aynı olmayacak.

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Dolayısıyla bu salgın aynı zamanda travmanın sosyal ve politik bağlamdan ayrı olarak ele alınamayacağı gerçeğini de ortaya koyuyor.

Murat Çelik’in yazısı