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Yaramazlara biraz batar!

Murat Çelik: Avam Kamarası’nda ‘futbol göndermeli’ atışma

O unutulmaz maçın ertesi günü Londra’da, İngiltere Parlamentosu’nda o maç kadar güzel bir diyalog yaşandı. Avam Kamarası’ndaki oturumda, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May’e şöyle seslendi: “Liverpool’un dün geceki performansı inanılmazdı. Belki de sayın başbakan, Avrupa’da nasıl başarılı olunacağı konusunda Jurgen Kloop’tan (Liverpool teknik direktörü) bazı ipuçları alabilir.”

Corbyn’ın bu sözleri üzerine salonda kahkahalar yükseldi. Theresa May de gülümsedi… Ardından da kürsüye geldi. Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) gündeminde aylardır büyük sıkıntılar yaşayan İngiltere Başbakan’ı şu yanıtı verdi siyasi rakibine:

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“Liverpool’un dün gece Barcelona’yı yendiği maça baktığımız zaman görüyoruz ki, her şey bitti zannedilirken ve Avrupalı rakibinizin sizi yendiğini kabul etmeniz gerektiği düşünülürken, hâlâ başarılı olma şansınız vardır. Herkes size karşı birleşmiş olsa bile…”

Murat Çelik’in yazısı

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