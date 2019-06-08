Murat Çelik: Ankara’da butik bir müze; Satranç Müzesi

Ankara’da bir müze var. Satranç Müzesi… Altındağ’da, bir eski Ankara evinde butik bir müze… Çıkrıkçılar Yokuşu’ndan inince yolun hemen karşısında, sokağın içinde solda…

Avrupa ya da Amerika’daki örneklerinden eksiği yok, fazlası var. Her şeyiyle harika. Özellikle çocuklar için etkileyici, heyecan verici.

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Dünyanın yarısından, 110 farklı ülkeden tam 703 değişik satranç takımı var müzede. Akın Gökyay’ın yaklaşık 45 yıldır yaptığı koleksiyon bu. 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş bir koleksiyon…

Murat Çelik’in yazısı