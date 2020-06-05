Murat Birdal: Piyasalara bahar geldi, çalışanlar cephesinde endişe var

Dünya ekonomisine baktığımızda birbiriyle taban tabana zıt iki manzarayla karşılaşıyoruz. Bir yanda kapanan iş yerleri, işsiz kalmış, iş bulma umudunu yitirmiş milyonlar var. ILO yıl başından bu yana pandemi nedeniyle 305 milyon kadar tam zamanlı iş kaybı yaşandığını, kayıt dışı ekonomideki 1.6 milyar çalışanın ise geçim kaynaklarının ortadan kalkması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Diğer yanda ise son haftalarda sert bir şekilde tırmanarak pandemi öncesi seviyelere yaklaşan borsa endekslerini görüyoruz. Halihazırda bir yıl öncesine göre S&P 500 endeksi yüzde 12, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 29 primli bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi de geçtiğimiz yılki seviyenin yüzde 21 üzerinde. Kısacası finans piyasalarına bahar çoktan gelmiş durumda, çalışanlar cephesinde ise endişeli bir bekleyiş hakim.

Murat Birdal’ın yazısı