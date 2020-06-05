Murat Birdal: Piyasalara bahar geldi, çalışanlar cephesinde endişe var

Dünya ekonomisine baktığımızda birbiriyle taban tabana zıt iki manzarayla karşılaşıyoruz. Bir yanda kapanan iş yerleri, işsiz kalmış, iş bulma umudunu yitirmiş milyonlar var. ILO yıl başından bu yana pandemi nedeniyle 305 milyon kadar tam zamanlı iş kaybı yaşandığını, kayıt dışı ekonomideki 1.6 milyar çalışanın ise geçim kaynaklarının ortadan kalkması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Diğer yanda ise son haftalarda sert bir şekilde tırmanarak pandemi öncesi seviyelere yaklaşan borsa endekslerini görüyoruz. Halihazırda bir yıl öncesine göre S&P 500 endeksi yüzde 12, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 29 primli bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi de geçtiğimiz yılki seviyenin yüzde 21 üzerinde. Kısacası finans piyasalarına bahar çoktan gelmiş durumda, çalışanlar cephesinde ise endişeli bir bekleyiş hakim.
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Dekan: Başlarda Cerrahpaşa’ya günde 400 kişi başvuruyordu; bu sayı 40-60’a indi
Salgınla mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bugüne hastaneye başvuranların sayısı onda birine indi.
Yayını terk eden CHP’li İnce: Oy veren 16 milyona saygı göstereceksiniz
CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi nedeniyle canlı yayını terk etmesine ilişkin, “Beni çağırıyorsanız bana oy veren 16 milyona saygı göstereceksiniz” dedi.
DSÖ: Virüs, daha tehlikeli olacak şekilde mutasyona uğramıyor ama tehdit bitmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne ilişkin çalışmalarda bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını açıkladı. Ancak örgüt, bunun, salgının daha tehlikeli hale gelemeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyardı.
38 ülkeye uçak seferleri başlıyor
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüsü sonrası normalleşme adımları çerçevesinde haziranda kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını; bu kapsamda uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını açıkladı.