Murat Birdal: Kıdem düzenlemesi finans kesimini beslenemeyi amaçlıyor

Ülke ekonomisinin hızla durgunluğa sürüklendiği, yüksek gıda enflasyonu karşısında ücretlerin alım gücünün hızla eridiği bir süreçte zorunlu BES uygulaması devreye sokularak tüketici talebinin daha da baskılanacak olması ise yeni dönemde hükümetin tercihlerini göstermesi açısından bir diğer önemli uygulama. Tasarrufu arttırmaya dönük önlemlerin konjonktürün genişleme evrelerinde uygulamaya sokulması beklenir. Bizdeki zamanlama bunun tam tersi.

Amaçlanan buradan aktarılan fonlarla finans kesimini beslemek, varlık fiyatlarını desteklemek, kredi piyasalarındaki sıkışıklığın önüne geçmek. Kısacası atılan adımlar ana hatlarıyla mevcut ekonomik balonu bir süre daha ayakta tutma çabasına işaret ediyor. Emekçiler açısından ise telafisi oldukça zor hak kayıplarının gündemde olduğu yeni bir mücadele süreci başlıyor.

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Murat Birdal’ın yazısı