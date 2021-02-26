Murat Birdal: Faturayı Albayrak’a kesmek Erdoğan’ın sorumluluğunu sınırlandırmak olur

Erdoğan’ın olan bitenden habersiz olduğu, Merkez Bankası rezervlerinin eridiğini sonradan öğrendiği gibi açıklamalar her şeyden önce her fırsatta ‘ekonomist’ olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanına haksızlık olacaktır. Kaldı ki, Erdoğan bugün halen daha faiz konusundaki yaklaşımından (en azından söylem düzeyinde) vazgeçmiş değil. Ancak piyasa gerçekleri karşısında geri adım atarak Merkez Bankasına alan açmayı tercih ediyor. Elbette Merkez Bankasının cephaneyi büyük ölçüde tüketmesi de bu kararda etkili.

Dolayısıyla, Albayrak’ın ‘istifası’, bir kadro değişikliğinin ötesinde Erdoğan’ın ekonomi yaklaşımının mevcut iklimde sürdürülemeyeceğinin örtülü bir şekilde kabul edilmesi anlamına geliyordu. Merkez Bankasının faiz konusunda elinin kolunun bağlanması nedeniyle eriyen rezervler ve ardından gelen sert faiz artışı da bu yanlışta ısrar nedeniyle ödenen bedellerdi. Bugün faturayı Albayrak ve ekibine kesmek, Erdoğan’ın sorumluluğunu liyakatten uzak bir atama ile sınırlandırmak anlamına da gelecektir.

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Murat Birdal’ın yazısı