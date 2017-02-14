Murat Belge: Verecek topu topu iki oy var, biri de ‘suç’ olarak tanımlanmış

Ne demek istiyor, Başbakanlık görevini yerine getiren kişi? “Hayır” diyen PKK’lıdır, diyor, değil mi? PKK bir “suç örgütü” olarak tanımlandığına göre, referandumda “hayır” demek de suç olarak tanımlanmış oluyor.

Gazetede “evet” yazan işine devam ederken “hayır” diyenin “tarafsızlık ilkesi”ni bozduğu gerekçesiyle işten atılması şeklinde tezahür eden “tarafsızlık” böyle gerektiriyor.

İktidarın “hayır” diyecekleri nasıl gördüğünü anlıyoruz böylece.

İyi güzel de, madem böyle, niçin “referandum” yapıyorsunuz? Verecek topu topu iki oy var. Biri de “suç” olarak tanımlanmış. “Hayır” dedinizse “PKK’lı”sınız, “suçlu”sunuz! O zaman referandum yapmanın âlemi ya da anlamı var mı?

Murat Belge’nin yazısı