Murat Belge: ‘Seçkin azınlık’ diktasından ‘pleb çoğunluk’ diktasına geçiş

Yargının yürütme karşısında özerkliği yok edildi. AKP iktidarının “devlet yapısını değiştirme” anlamında ne yaptığı sorulursa, uzun vadede en önemli icraatı budur. Ama sadece bu da değildir.

AKP, hep birlikte gözlemlediğimiz gibi, “yürütme”de de önemli değişiklik yaptı (…) başbakanlık ortadan kalktı ve yürütme tümüyle cumhurbaşkanına bağlandı.

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Belki paradoksal görünür ama bu soyutlama düzeyinde baktığımızda, bu düzeyde olanlar, “devlet yapısının değişmesi” ya da devletin yeniden kurulması” gibi bir olay olmaktan çok, tarih içinde değişen yapının aslına döndürülmesi olarak değerlendirilebilir.

Tamamlanan (tarihte hiçbir şey tamamlanmaz) bu işi ben bir “seçkin azınlık” diktasından “pleb çoğunluk” diktasına geçiş olarak görüyorum. İkisinin de dışavurum biçimi “tek adam sultası.”

Murat Belge’nin yazısı