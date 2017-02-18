Murat Belge: Mesajı anladık, ‘hayır’ çıkarsa ‘iç savaş’; tamam da, ‘evet’ çıkarsa ne?

AKP iktidarı bir süreden beri, mantığını, stratejisini, her şeyini bu temel üzerinden biçimlendiriyor. Bu alanda şimdiye kadar yapılanların kötü etkileri kaç yılda giderilir, bu toplumun “tek bir toplum” olması nasıl sağlanabilir, bilemiyorum. Ama belli ki AKP iktidarına göre bu toplumda kalabalık bir kesim (yani “evet” diyenlerden fazla olup da iç savaşa yol açması mümkün olan kesim bu toplum için “fazlalık.” Bunlar yalnız “olmasa da olur” değil, gitgide “olmasa daha iyi olur” denecek insanlar. “Yerli ve millî” olmayanlar.

PKK ile, FETÖ ile “hayır” diyenler, yani “vatan hainleri…” Başbakan ve Cumhurbaşkanı bu telden çalıyor. Bu strateji içinde “iyi polis” rolünü üstlenenler de “evet diyen de, hayır diyen de saygıdeğerdir” beyanatları veriyor. Ama bu toplumun böyle konularda azımsanmayacak bir deney birikimi vardır. Neyin “zevahiri kurtarmak için” söylendiğini, neyin gerçek hayatın belirleyicisi olduğunu gayet iyi bilir.

Dolayısıyla, peki, mesajı anladık, “hayır” çıkarsa “iç savaş”; tamam da, “evet” çıkarsa ne?

Murat Belge’nin yazısı