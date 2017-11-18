Murat Belge: Ilımlı İslâm olmaz!

(…) Cumhurbaşkanı’nın “İslâm İslâm’dır” sözünün ardında yatan anlayışın “totaliter” bir anlayış olduğunun belirtilmesi gerekiyor. “İslâm İslâm’dır” diyen, arkasından, bunun ne olduğunu açıklamak durumunda. Açıkladığı anda da, bir başkası çıkıp “Ben bunu böyle anlamıyorum” diyebilir. İşte, Erdoğan kendisi bu “ılımlı” sıfatı kullanılınca İslâm’ın şiddetle özdeşlendiğini tekrarlıyor. Demek ki, İslâm şiddeti dışlıyor. O zaman “cihad” ne? Söz gelişi on birinci ya da on beşinci yüzyılda “cihad” denince ne anlaşılırdı?

Tayyip Erdoğan’ın (….) asıl kaygısının İslâm’ın Müslüman olmayanlara katı ve muhtemelen “fundamentalist” görünen kural ve teamüllerini meşru göstermek olduğunu tahmin ediyorum.

Reklam

Ama, “tek” kavramını ne kadar sevdiğini seyrettikçe, “İslâm, İslâm’dır” sözünün, aynı zamanda “Onu da ben bilirim” yan anlamını da taşıdığını kabul etmek gerekiyor.

Murat Belge’nin yazısı