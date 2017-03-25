Murat Belge: Değerli bir Erdoğan yalnızlığına doğru son hızla gidiyoruz

Şu günlerde bir “gazeteciler” konusu açıldı. Açıldı ve “Reis” fikrini beyan etti: “Hırsızlar, çocuk istismarcıları, teröristler…” Kimden söz ediyor Tayyip Erdoğan? Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan, Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne, Cumhuriyet’ten alınmış Kadri, Ahmet, Turhan vb., Murat Aksoy, Ahmet Turan Alkan ve adını buraya sığdıramadığım başkaları mı çocuk istismarcısı, hırsız? Böyle konuşabilen, “günah çıkartmak”ta herkese ciddi bir örnek olmuş Almanya’ya “Nazi” diyebilen birinin “kanıt”larına mı saygı duyacak Batı dünyası? Ya da Doğu dünyası? Medeni Dünya?

Kanıt diye gönderdiklerini söyleyip durduğu şeyler arasında ne var, bilmiyoruz; ama Cumhurbaşkanı böyle konuşabilen bir iktidarın “inandırıcılığı”nın derecesi hakkında fikir sahibi olmak o kadar zor değil.

Avrupa’dan kopuyoruz. “Sürprizler” varmış vb. Belli, nereye gittiği, böyle gidince nereye varacağı.

Trump Amerikası ile ne olacağı da belli değil ama şu uçak konusu fikir veriyor. Suriye’de Amerikan tavrı da fikir veriyor, göreceğiz.

Değerli bir Erdoğan yalnızlığına doğru son hızla gidiyoruz.

Murat Belge’nin yazısı