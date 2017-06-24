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Yaramazlara biraz batar!

   
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Murat Belge: Çan senin için çalıyor


 

 

(Ahmet Altan mahkemedeki sorgusunda söylediklerinde) olayları izlerken edindiğimiz (ürkütücü) izlenimleri boşa çıkaracak bir şey yok. Tersine, gerçek durumun bizim şüphelerimizden ve kaygılarımızdan da vahim olduğunu gösteren şeyler söylüyor.

İddianameyi yazan savcı FETÖ’cülerin (bu özgül bağlamda bu “muğlak” ad altında gruplananların kim olduğu da son derece muğlak) ordu içinde tasfiye yaparak boşalan yerlere kendi adamlarını yerleştirdiklerini söylüyor.

Savcı bunları Ahmet ve Mehmet Altan’la Nazlı Ilıcak’ın yaptığı sonucuna varmış.

Şimdi bunun ciddiye alır bir yanı yok ama savcı ciddi.

Bu da, girdiğimiz ve az farkla da olsa referandumda onayladığımız “rejim”in ne olduğunu gösteriyor.

İşte onun için sorma “Çan kimin için çalıyor?” diye.

Çan senin için çalıyor.

Murat Belge’nin yazısı

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