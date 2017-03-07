Murat Belge: Belli ki iktidar bu oylamada ‘hayır’ demenin suç olduğuna inanıyor

Terane tekrarlanıyor: “Referandumda ‘hayır’ diyecekler, 15 Temmuz’da halkın üstüne bomba yağdıranlar!”

Daha önce, böyle yapacak olanların PKK’lı ve galiba ‘hattâ IŞİD’li’ oldukları da söylenmişti.

Belli ki iktidar bu oylamada ‘hayır’ demenin suç olduğuna inanıyor. Çünkü iş “Böyle düşünmek yanlıştır” gibi bir tartışmayla başlayıp bitmiyor. İşin içine halkın üstüne bomba yağdıranlar, siper kazanlar, herkes giriyor. Öyleyse “Böyle düşünmek yanlış” değil, “Böyle düşünmek suç!”

Yüzde on beş, on altı oranlarında oy almış bir partiye bu şekilde davrandıktan sonra, yüzde diyelim kırk dokuz oy almış ‘hayır’cılara da aynı muamele çekilebilir. İktidar, kendisiyle aynı inançları, aynı görüşleri paylaşmayan insanların serbest bir şekilde sokaklarda dolaşmasından hoşnut değil. Gerçekten ‘özgür’ bir Türkiye kurulması için bu insanlardan bir şekilde kurtulmanın yolunu bulmak gerekiyor. ‘Toplama kampları’nda toplamak bunun bir yolu olabilir.

Murat Belge’nin yazısı