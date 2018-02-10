Murat Belge: AKP iktidarının önerdiği -ve uyguladığı- düzen bir ‘kabile hukuku’nun ötesine geçmiyor

Buradan en genel stratejiye geliyoruz: Hâl böyle olduğuna göre bu adamları memlekette yaşatmayacağız. Bu memleketin ancak hapishanelerinde yaşayabilirler.

“Çoğunluk” ve “tamamı” birbirine karışıyor demiştim. Bu mantık silsilesini kırmak için o ayrımı karıştırmak zorunlu. Tabii bugünün dünyasında “çoğunluk” ne kadar büyük olursa olsun, “azınlığın” kesinlikle elinden alınamayacak hakları vardır. AKP iktidarı bunları dinleyecek değil. AKP iktidarının önerdiği -ve uyguladığı- düzen bir “kabile hukuku”nun ötesine geçmiyor; ama o iktidara “meşru” olduğu kanaatini vermeye yetiyor.

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Murat Belge’nin yazısı