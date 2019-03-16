Murat Bardakçı: Yeni Zelanda’da camilere saldıran Tarrant tarih biliyormuş

Yeni Zelanda’da şimdilik 49 kişinin hayatına mâl olan katliamın sorumlusu Brenton Tarrant, Müslümanlar’ın canını almakta kullandığı silâhların ve bu silâhların şarjörlerinin üzerine bazı isimler yazmış.

Biz, bu isimler arasında sadece 1389’daki Kosova Savaşı’ndan hemen sonra Birinci Murad’ı hançerleyerek öldüren ve Sırplar’ın asırlardan buyana ‘kahraman’ olarak gördükleri Miloş Obiliç’in ismini farkettik.

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Ama silâhların ve şarjörlerin üzerindeki diğer yazılara bakıldığında, Tarrant’ın tarih boyunca Müslümanlar’a ve özellikle de Türkler’e karşı mücadele etmiş olan daha birçok kişinin ve Avrupa’daki önde gelen neonazilerin adlarını yazdığı, 1683’te Viyana önlerinde uğradığımız bozgundan da bahsettiği, yani katliamın sorumlusunun ‘tarih bilen bir cani’ olduğunu gösteriyor. Cani bu isimleri yazarken alfabeye de özen göstermiş, meselâ Ruslar’ı ve Sırplar’ı Kril, Gürcüler’i Gürcü, Ermeniler’i de Ermeni alfabesi ile yazmış…

Murat Bardakçı’nın yazısı