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Yaramazlara biraz batar!

Murat Bardakçı: TÜBİTAK Osmanlı Arşivleri için ‘güvenilir olmayan veri’ dedi

Şimdi “Deprem alanındaki projelerin keyfî bir şekilde reddedildiği yönündeki iddiaların büyük haksızlık olduğunu” söyleyebilen TÜBİTAK, projeyi o zaman bir “bilim kurulu”na gönderdi, kurul teklifin işe yaramayacağına hükmetti ve proje o senenin sonbaharında reddedildi!

Red gerekçelerden sadece birine, “Araştırma, güvenilir olmayan verilere/hipotezlere dayanmaktadır” ifadesine dikkatinizi çekeceğim:

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“Güvenilir olmayan veri” sözü ile Osmanlı Arşivleri kastedilmekte idi, yani dünyanın en zengin evrak hazinelerinden olan imparatorluk arşivimiz, TÜBİTAK’ın raportörlerinin gözünde “güvenilir olmayan veri”den ve “hipotez”den ibaretti!

Murat Bardakçı’nın yazısı

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