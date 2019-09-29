Murat Bardakçı: TÜBİTAK Osmanlı Arşivleri için ‘güvenilir olmayan veri’ dedi

Şimdi “Deprem alanındaki projelerin keyfî bir şekilde reddedildiği yönündeki iddiaların büyük haksızlık olduğunu” söyleyebilen TÜBİTAK, projeyi o zaman bir “bilim kurulu”na gönderdi, kurul teklifin işe yaramayacağına hükmetti ve proje o senenin sonbaharında reddedildi!
Red gerekçelerden sadece birine, “Araştırma, güvenilir olmayan verilere/hipotezlere dayanmaktadır” ifadesine dikkatinizi çekeceğim:
“Güvenilir olmayan veri” sözü ile Osmanlı Arşivleri kastedilmekte idi, yani dünyanın en zengin evrak hazinelerinden olan imparatorluk arşivimiz, TÜBİTAK’ın raportörlerinin gözünde “güvenilir olmayan veri”den ve “hipotez”den ibaretti!