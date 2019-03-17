Murat Bardakçı: Tarrant’ın saldırıyı tek başına planlaması imkansız

Tarrant hakkında “Tarih bilen cani” demiştim. Ama bu ifadeyi saldırı haberinin duyulmasından hemen sonra gelen ilk fotoğraflara bakarak ve isimlerin sadece bir kısmını görünce kullanmıştım… Dün gelen yeni fotoğraflarda caninin hayran olduğu ve silâhları ile şarjörlerinin üzerine yazdığı diğer isimleri de gördükten sonra kanaatim değişti: Brenton Tarrant hakkında kullandığım “tarih bildiği” sözümü geri alıyorum, zira mâlûm liste onun bu işi tek başına plânlamadığını, arkasında bilgi bakımından da donanımlı olan ırkçı, terörist, sapık, vesaire gibisinden bir şebekenin mevcut bulunduğunu gösteriyor…

Çünki, silâhların ve şarjörlerin üzerindeki böyle bir listeyi Tarrant misali caniyi bir tarafa bırakın, en baba bir tarihçinin bile tek başına hazırlaması imkânsızdır!

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Murat Bardakçı’nın yazısı