Murat Bardakçı: Tanzimin bilinmediği devirlerde fiyat artışlarını engellemenin yolu falakadan geçerdi

Çarşının denetimini gıdaların denetimi ile görevli olan ‘ihtisap ağası’ veya ‘muhtesip’ ile ağanın emrindekiler yapar, çarşamba günleri sadrazam, arada bir de bizzat hükümdar esnafı teftiş eder ve bu teftişlerde malın kalitesi yahut fiyatı ile oynayanlar çıkacak olursa işte o zaman sopadan başka çare kalmaz ama suç daha da ağırlaştığı takdirde bu defa hapis yahut sürgün gelirdi!

Bürokratik sistemin bugünkü kadar ayrıntılı olmadığı ve tanzim satışının da bilinmediği devirlerde sahtekârlığı yahut fiyatı haksız şekilde arttırmayı önleyebilmek için devlet işte böyle tedbir alırdı ama hasret çekilen düzen hiçbir zaman kurulamadı, yani sahtekârlığın önü bir türlü alınamadı!

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Murat Bardakçı’nın yazısı