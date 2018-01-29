Murat Bardakçı: Tabipler Birliği’nin bugünkü yönetiminden eser kalmaz!

İstanbul’daki 30 bin doktorun bırakın tamamını, yarısına yakın kısmının bile gidip oy verdiklerini düşünün: Tabipler Birliği’nin bugünkü yönetiminden ortada eser meser kalmaz! Tamam, işin başına muhafazakâr yahut sağcı doktorlar gelmezler, sosyal demokrat bir yönetim teşekkül eder ama hiçbir sosyal demokrat mâlûm örgüte yakın demeçler vermeyi düşünmez; milletin muvaffakiyet haberlerini bekleyip şehidlerinin ardından gözyaşı döktüğü bir dönemde savaş ile halk sağlığı arasında bağlantı kurup aklı sıra ideolojisini savunmak gibisinden zavallılıkları da hatırına getirmez, yani uçukluk etmez! Dolayısı ile “Odaları kapatalım, birliklerin kapısına kilit vuralım, faaliyetlerini yasaklayalım” gibisinden temennileri bir tarafa bırakmak gerekir, çünki meslek birlikleri hem o mesleğin mensupları, hem de dışarıdan olan kişilerin gerektiğinde müracaat edebilecekleri kuruluşlardır. Bütün bu can sıkıcı hâdiseleri önlemenin ilk ve basit çaresi, meslekî kuruluşlar için Dernekler Kanunu’nda olduğu gibi ‘genel kurulda üye çoğunluğunun sağlanamaması hâlinde toplantının ertelenmesi’ hükmünün ciddî şekilde uygulanmasından ibarettir. Bu yapıldığı takdirde doktor, mimar, mühendis, vesaire odalarında militanlıktan eser kalmaz, gerçek birer ‘meslekî birlik‘ ve ‘sivil toplum kuruluşu‘ hâline gelirler!

Murat Bardakçı’nın yazısı