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Yaramazlara biraz batar!

Murat Bardakçı: Sultan Abdülhamid dilekçede ‘perişanım ve merhamet gerektirecek haldeyim’ diyor

Sultan Abdülhamid, kendini tahttan indirenlere yazdığı dilekçede “Perişanım ve merhamet gerektirecek haldeyim” diyor!

Geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nda araştırmacılara açılan tarihî evrak arşivinden bahsetmiş ve bu arşivde bulunan bazı belgelerin listesini vermiştim.

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Bu evrak arasında Sultan Abdülhamid’in 27 Nisan 1909’da tahttan indirilmesinden sonra gönderilip kapatıldığı Selânik’teki Alâtini Köşkü’nden 31 Mart hadisesini bastıran Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa’ya yolladığı arzıhal, yani dilekçe de bulunuyordu.

Bugün bu mektubun günümüzün diline uyarlanmış tam metnini yayınlıyorum…

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Murat Bardakçı’nın yazısı

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