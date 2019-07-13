Murat Bardakçı: S-400’lerin 12 Temmuz’da teslim edilmesi tesadüf olamaz

S-400’lerin tesliminin, daha doğrusu Türkiye’ye 12 Temmuz sabahı gönderilmeye başlanmalarının aslında çok derin ve sembolik bir mânâsı vardır: 12 Temmuz, Türkiye ile Amerika arasındaki yardım anlaşmasının imzalandığı gündür….

Gündemimizi inişli-çıkışlı şekilde seneler boyunca işgal eden “Amerikan Yardımı” meselesi Dışişleri Bakanı Hasan Saka ile Amerikan Büyükelçisi Edwin Wilson’un 12 Temmuz 1947’de Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı’nda imzaladıkları anlaşma ile başlar.

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Talihin ve tarihin cilvesine bakın: Ruslar, şimdi satın aldığımız S-400’lerin ilk partisini Amerika ile geniş çaplı ilk yardım anlaşmasını imzaladığımız tarihin 72 sene sonrasında aynı günde, yani bir 12 Temmuz’da gönderdiler!

S-400’lerin teslim tarihi olan 12 Temmuz günü tesadüfen değil de bilerek, yani kasten seçilmiş ise, kararın böylesine sadece “Bravo” denir ve şapka çıkartılır!

Murat Bardakçı’nın yazısı