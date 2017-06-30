Murat Bardakçı: Efes’te düğün ve sünnetlere keşke izin verilse, nerde o günler!

Efes harabelerine masalar yerleştirilip akşam yemeği verildi diye bir kıyamettir kopuyor…

Neymiş efendim, dünya kültür mirası olan Efes gibi bir yerde böyle iş olmazmış; bu hem tarihe saygısızlıkmış, hem de mekân zarar görürmüş, üstelik tarihî yerlerde artık neredeyse düğünlere ve sünnetlere de izin verilecekmiş!

Keşke verilse, nerde o günler!

… Beyefendiler, hanımefendiler, Efes’in ve diğer tarihî yerlerin dünyadan bîhaber gönüllü muhafızları! “İşleyen demir ışıldar” misâli eski mekânların kullanılmalarından değil, kullanılmamalarından korkun! Bu yerler etkinliklere açılır, uyulacak kurallar aklı başında şekilde belirlenir ve denetim de adam gibi yapılırsa hem mekân kurtulur, hem de kafanız rahat eder…

Murat Bardakçı’nın yazısı