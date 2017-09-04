Murat Bardakçı: ‘Deist’ olduğunu söyleyen adamın yahut hatunun hiçbir şeyden haberi yoktur

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Deizm de neyin ne olduğunu bilmeyen ergen çocukların sigara içmeyi hava atma vasıtası yapmaları gibi şimdilerde bir “kimlik edinme” çaresi oldu!

Zira “deist” olduğunu söyleyen adamın yahut hatunun hiçbir şeyden haberi yoktur, ailesinden de bir şey görmemiş ve öğrenmemiştir. Okumaya ve anlamaya zaten meraklı değildir, olsa bile herhangi birşeye inanmak onun için artık zor, hattâ imkânsızdır; dolayısı ile ortada “deizm” diye hem üşengeçliğin devâsı olan, hem de hava atmaya yarayan hazır bir kavram vardır ve ona sığınır! Hangi mevzudan bahsedilirse bahsedilsin, “deist” olduğunu söyleyip işin içinden çıkar.

Reklam

“Deist” kavramı bugünlerde pek bir revaçta olduğu için bazı yazarlar ortaya “Deist Müslüman” diye bir tuhaflık attılar ve deizmin İslâmî cenahtaki gençler arasında da rağbet gördüğünü söylemeye başladılar…

Murat Bardakçı’nın yazısı