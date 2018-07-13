Murat Bardakçı: Bir şey vardır ki para ile satın alınmasına imkân yoktur

Adnan Oktar’ın internetten yayınladığı sohbet görüntülerinde sadece bunlar vardı ve millet bu ortamı birşeyler öğrenmek değil, kahkahalarla gülmek ve kedicikleri de görebilmek için izliyordu. Din, iman, itikad, gelenek, etik vesaire hakgetire idi; ortada izleyeni şaşırtan, meraklandıran, gelirinin nereden geldiği meçhul ama görüntüsü ile cahil mi cahil, echel mi echel birşeyler mevcuttu, o kadar!

Açık söyleyeyim: Ortada çeteyi andıran yahut hakikaten çete olan bir suç örgütü varsa ve Adnan Hoca ile yakın müridleri itham edildikleri suçları hakikaten işlemiş iseler, tek sorumlu sadece onlar değildir; bunda gözlerimizin önünde yaşanan garabete senelerdir göz yuman devlet ile beraber çocuklarını Adnan Hoca’ya kaptırmış olan para-pul sahibi bazı varlıklı ailelerin de kabahati vardır!

Reklam

Zira servet sahibi ailelelerden bazıları maddî güçleri sayesinde herşeye sahip olmuşlardır ama birşey vardır ki para ile satın alınmasına imkân yoktur: İçlerindeki doldurup ruhlarına huzur verecek maneviyatın!

Murat Bardakçı’nın yazısı