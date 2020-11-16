Murat Ağırel: Şehir hastaneleri bütçe için dev bir kara delik haline geldi

Türkiye’nin dört bir yanında milyarlarca lira harcanarak proje edilen şehir hastaneleri bütçe için dev bir kara delik haline geldi.

Raporlara göre, bu hastaneler ile ilgili ne sözleşmeler işletiliyor ne de insan sağlığı üzerine yeterli bir denetim sağlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hayalim” dediği proje kabus haline geliyor.

Bir an önce önlem alınmalı.

Bu milyarlarca liralık kayıplar iktidar üyelerinin cebinden değil siftah yapamayan esnafın vermek zorunda kaldığı vergiden ödeniyor. Bir de utanmadan üstüne koskoca şirketlere vergi istisnası getiriliyor.

Murat Ağırel’in yazısı