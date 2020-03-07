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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser serbest bırakıldı

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in adli kontrol kararıyla serbest kaldığı bildirildi.

Murat Ağırel

​Ağırel, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim” ifadelerini kullanmıştı. 

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Çelik, Keser ve Ağırel Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan dün, OdaTV Sorumlu Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu önceki gün tutuklanmıştı.

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