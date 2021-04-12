Murat Ağırel: Ensar, TÜRGEV ve diğerlerine kötü haber…

Geçen günlerde elime bir Danıştay kararı geçti.

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ile ilgiliydi.

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Öyle ki verilen kararla birlikte AKP’li belediyeler tarafından kamu malı olup da TÜRGEV ve benzeri vakıflara tahsis edilen tüm kaynakların kamuya geri verilmesinin önü açılıyordu.



Anlayacağınız Ankara’da hâlâ hâkimler var (…) bu karar eğer uygulanırsa -ki zamanla uygulanacaktır- artık dinci vakıfların o kadar kolay hareket edemeyeceğini düşünüyoru

Murat Ağırel’in yazısı