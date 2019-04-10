Murat Ağırel: Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün başındaki isim Erdoğan’ın anne tarafından akrabası

CHP’li yetkililerin yaptığı açıklamalardan da anladığımız kadarı ile Büyükçekmece’de tespit edilen hayali seçmenler hakkında da YSK’ya başvuru yapılmış.

Bahsedilen sahte seçmen 11 bin kişi…

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24 Haziran 2018 seçimlerinde Büyükçekmece’deki seçmen sayısı 172 bin.

Mart Yerel seçimlerindeki seçmen sayısı 174 bin.

Yani artış 2 bin.

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Ee, bahsedilen 11 bin seçmen nerede?

Şimdi devam eden bir soruşturma var.

Ortada bir sonuç yok.

Mahkeme kararı yok.

YSK seçmen listesini kesinleştirmiş.

Bu ısrar neden?

Ha bu arada “önemsiz bir detayı” aktarayım.

AKP’nin “bir şeyler var” dediği Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün başındaki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın rahmetli annesi tarafından da akrabası.

Müdür bey de İBB kadrosundan geçmiş.

Tesadüf işte!

Murat Ağırel’in yazısı