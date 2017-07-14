Munzur’da ‘halkın festivali’ yasaklandı, ‘kayyımın festivali’ ertelendi

Kayyım atanan Tunceli belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali ‘maliyetlerin yükselmesi’ gerekçe gösterilerek ertelendi.

Belediyenin festivaline alternatif olarak ‘Festival halkındır, halkın kalacak’ sloganıyla 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyurulan ‘halkın’ Munzur Doğa ve Kültür Festivali de OHAL gerekçesiyle valilik tarafından yasaklandı.

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‘Farklı amaçlara çekilebilir’

Evrensel’in haberine göre iki yıldır engellenen festival için yapılan başvuruyu reddeden valiliğin yazısında ‘etkinliğin çeşitli gruplarca farklı amaçlara çekileceği, etkinliğin amacı dışına çıkabileceği, huzur ve güven ortamının bozularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği’ savunuldu.

‘Rekabet şartları oluşmadı, maliyet yükseldi’

Kayyım atanan belediyenin yapmak istediği festival de ‘maliyet’e takıldı. Belediyenin duyurusunda “Festival için yapılan ihalede yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı, maliyetlerin yükseldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılması düşünülen festivalin ertelenmesi uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.