Munzur Vadisi’nde aranan iki kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’de, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kaybolan iki kardeşten birinin cansız bedeninini pazar günü bulunmasının ardından diğerinin de cansız bedenine dün akşam ulaşıldı.
Elazığ’dan Munzur Vadisi’ne sarımsak toplamaya gittiği belirtilen Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine 14 Eylül’de arama çalışması başlatılmıştı. İki kardeşi 250 kişilik ekip arıyordu. Pazar günü cansız bedenine ulaşılan Bozkurt Aydemir’in boğularak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
AA’nın haberine göre Mehmet Aydemir’in cansız bedeni de kardeşinin bulunduğu, vadideki akarsuda bulundu.
Mehmet Aydemir’in cesedinin, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi’ndeki Venk köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Siliç Köprüsü mevkisinde bulunduğu belirtildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Mehmet Aydemir’in cansız bedeni botla kıyıya taşındı ve otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.