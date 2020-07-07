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Yaramazlara biraz batar!

Munzur Dağları’nda yayla ve buzul manzarasıyla doğa yürüyüşü

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları, eşsiz güzellikteki yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğraflar: AA

AA’da yer alan habere göre Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi’nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

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Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan ilçede, 3 bin rakımlı Munzur Dağları’nda karların erimesiyle yeşilin tonlarına bürünen yaylalar ve oluşan buzul gölleri sıcak yaz günlerinde eşsiz manzaralar oluşturuyor.

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