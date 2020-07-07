Munzur Dağları’nda yayla ve buzul manzarasıyla doğa yürüyüşü

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları, eşsiz güzellikteki yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
AA’da yer alan habere göre Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi’nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.
Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan ilçede, 3 bin rakımlı Munzur Dağları’nda karların erimesiyle yeşilin tonlarına bürünen yaylalar ve oluşan buzul gölleri sıcak yaz günlerinde eşsiz manzaralar oluşturuyor.